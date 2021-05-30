Trabzon'dan korkunç görüntüler! Ormandaki sakatatlar vatandaşları şaşkına çevirdi
Son dakika haberine göre; Trabzon'da kapılarını açarken bile korku ve tedirginlik yaşayan halk, köylerine zarar gelmesin diye ilginç yöntemlere başvurmaya başladı. Ormana girenler gördükleri manzara karşısında adeta şoke oldu.
Trabzon'da yöre halkını canından bezdiren olaylar yaşanıyor. Kapılarını açarken bile korku ve tedirginlik yaşayan halk, köylerine zarar gelmesin diye ilginç yöntemlere başvurmaya başladı. Ormanda uygun alanlarına her 10 günde bir ciğer, işkembe gibi iç organlardan oluşan sakatatlar bırakmaya başladılar. İşte görenlerin dehşete kapıldığı etlerin sebebi…
Trabzon'da aç kalan ayılar indikleri yerleşim yerlerinde yayla evleri, arı kovanları ile büyük ve küçükbaş hayvanlara zarar veriyor, korku dolu anlar yaşatıyor.
Yöre sakinleri saldırgan ayıların köylere inmemesi için ormanlık alanlara kesilmiş kasaplık hayvanların ciğer, işkembe gibi iç organlarıyla baş ve ayaklarından oluşan sakatat bırakıyor.
Doğu Karadeniz'de yapılan envanter çalışmalarında önceki yıllara göre sayılarının arttığı belirlenen ayılar, indikleri yerleşim yerlerinde vatandaşlara korkulu anlar yaşatıyor.
Trabzon'un Tonya ilçesinde aç kalan ayılar indikleri yerleşim yerlerinde yayla evleri, arı kovanları ile büyük ve küçükbaş hayvanlara zarar vermeye başladı.
Tedirginlikleri artan yöre sakinleri ayıların köylere inmemesi için ormanlık alanlara kesilmiş kasaplık hayvanların ciğer, işkembe gibi iç organlarıyla baş ve ayaklarından oluşan sakatat koymaya başladı.
Bu süreçte ayılar, yerleşim alanlarında görülmemeye başladı.
'10 GÜNDE BİR TEKRARLIYORUZ'
Trabzon Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili, Erikbeli Yaylası sakinlerinden Atilla Ataman, kış uykusundan uyanan ayıların bu yıl yayla evlerine çok zarar verdiğini belirtti.
Ataman, "Yemek bulabilmek adına sadece kapı, pencere değil evin içerisinde bulunan başta beyaz eşyalar olmak üzere birçok eşyaya zarar veriyorlar.
İşin çözüm noktasının hayvanların aç kalmaması olduğunu gördüm. Kasaplık yapan bir arkadaşımızdan rica ettik, sakatatları bize getirdi.
Ormanda uygun alanlara bu etleri dağıtmaya başladık. 10 günde bir bu işlemi tekrarlıyoruz. Her geldiğimizde bıraktığımız etler bitmiş oluyor.
Demek ki ayılar ve yaban hayvanları bunları tüketiyor. Son aylarda da yöre insanından ayıların evlere saldırdıklarını duymadık. Demek ki yaptığımız besleme işe yarıyor" diye konuştu.
'DOYAN AYILARBÖLGELERİNDE KALIYOR'
Yöre sakinlerinden Ercan Çetin ise, "Ayıların uyanma dönemlerinde sık sık yerleşim yerlerine inerek zarar verdiğini gördük.
Yayla ve mezra evlerimize kadar gelip kapı ve pencereleri kırıyor ve yiyecek arıyorlar. Birçok kişinin hayvanlarına saldırılıyor, zarar veriyorlar.
Biz de doğaya ayıların ve birçok yaban hayvanının yiyebileceği yiyecekler bırakarak evlere girmesini ve yerleşim alanlarına inmesini önlemeye çalışıyoruz. Bu konuda da başarılı olduğumuza inanıyoruz. Doyan ayılar da bölgelerinde kalıyor" dedi.
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