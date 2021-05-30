Trabzon'dan korkunç görüntüler! Ormandaki sakatatlar vatandaşları şaşkına çevirdi

Biz de doğaya ayıların ve birçok yaban hayvanının yiyebileceği yiyecekler bırakarak evlere girmesini ve yerleşim alanlarına inmesini önlemeye çalışıyoruz. Bu konuda da başarılı olduğumuza inanıyoruz. Doyan ayılar da bölgelerinde kalıyor" dedi.