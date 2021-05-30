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Cinsel istismar sanığı Sercan Keskinkılıç tutuklandı! Ebrar Betül Mutlu sosyal medyadan ifşa etmişti

Kadınlara ve reşit olmayan kız çocuklarına tehdit ve zorlayarak cinsel şiddet uyguladığı iddia edilen Adana’da gözaltına alınmasının ardından tutuklandı. Zanlının ifadesinde suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.05.2021 Güncelleme Tarihi: 30.05.2021
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Cinsel istismar sanığı Sercan Keskinkılıç tutuklandı! Ebrar Betül Mutlu sosyal medyadan ifşa etmişti

Adana'da kadınlara ve reşit olmayan kız çocuklarını zorlayarak cinsel şiddet uyguladığı iddiasıyla gözaltına alınan firari şüpheli , 29 Mayıs 2021 günü ekiplerince gözaltına alındı.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Zanlının ifadesinde suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Zanlı ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

ÜNLÜLERDEN TEPKİ

Olay taciz edildiği öne sürülen kadının sosyal medya hesabından yaşadıklarını paylaşması üzerine ortaya çıkmış, buna bir çok ünlü de dahil olmak üzere sosyal medyada tepki göstermişti.

NE OLMUŞTU?

, 27 Mayıs 2021 tarihinde Adana Çukurova Fatih Polis Merkezi'ne giderek hakkında cinsel sadırı suçunu işlediği iddiasıyla şikayetçi oldu. Sercan Keskinkılıç'ın, Adana'a adresinde ikamet kaydının olduğu, "cinsel saldırı" suçundan hakkında işlem yapıldığı ve firari olduğu tespit edildi. Sercan Keskinkılıç'ın Adana'da gözaltına alındığı öğrenildi.

GÜLBEN ERGEN'DEN DESTEK

Sosyal medyada kadınlara ve reşit olmayan kız çocuklarına tehdit ve zorlayarak cinsel şiddet uyguladığı iddia edilen Sercan Keskinkılıç'ın tutuklanması için Sanatçı de paylaşımda bulunmuştu.

Ebrar Betül Mutlu yaşadıklarını şu sözlerle anlatmıştı:

Ebrar Betül Mutlu yaşadıklarını şu sözlerle anlatmıştı:

Ebrar Betül Mutlu yaşadıklarını şu sözlerle anlatmıştı:

Ebrar Betül Mutlu yaşadıklarını şu sözlerle anlatmıştı:

Sercan Keskinkılıç gözaltında! SERCAN KESKİNKILIÇ GÖZALTINDA!

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