Cinsel istismar sanığı Sercan Keskinkılıç tutuklandı! Ebrar Betül Mutlu sosyal medyadan ifşa etmişti
Kadınlara ve reşit olmayan kız çocuklarına tehdit ve zorlayarak cinsel şiddet uyguladığı iddia edilen Sercan Keskinkılıç Adana’da gözaltına alınmasının ardından tutuklandı. Zanlının ifadesinde suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.
Adana'da kadınlara ve reşit olmayan kız çocuklarını zorlayarak cinsel şiddet uyguladığı iddiasıyla gözaltına alınan firari şüpheli Serkan Keskinkılıç, 29 Mayıs 2021 günü Adana Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.
SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ
Zanlının ifadesinde suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Zanlı ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.
ÜNLÜLERDEN TEPKİ
Olay taciz edildiği öne sürülen kadının sosyal medya hesabından yaşadıklarını paylaşması üzerine ortaya çıkmış, buna bir çok ünlü de dahil olmak üzere sosyal medyada tepki göstermişti.
NE OLMUŞTU?
Ebrar Betül Mutlu, 27 Mayıs 2021 tarihinde Adana Çukurova Fatih Polis Merkezi'ne giderek Sercan Keskinkılıç hakkında cinsel sadırı suçunu işlediği iddiasıyla şikayetçi oldu. Sercan Keskinkılıç'ın, Adana'a adresinde ikamet kaydının olduğu, "cinsel saldırı" suçundan hakkında işlem yapıldığı ve firari olduğu tespit edildi. Sercan Keskinkılıç'ın Adana'da gözaltına alındığı öğrenildi.
GÜLBEN ERGEN'DEN DESTEK
Sosyal medyada kadınlara ve reşit olmayan kız çocuklarına tehdit ve zorlayarak cinsel şiddet uyguladığı iddia edilen Sercan Keskinkılıç'ın tutuklanması için Sanatçı Gülben Ergen de paylaşımda bulunmuştu.
Ebrar Betül Mutlu yaşadıklarını şu sözlerle anlatmıştı:
Ebrar Betül Mutlu yaşadıklarını şu sözlerle anlatmıştı:
Ebrar Betül Mutlu yaşadıklarını şu sözlerle anlatmıştı:
Ebrar Betül Mutlu yaşadıklarını şu sözlerle anlatmıştı:
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