ODTÜ kütüphanesindeki tacize dava! 10 yıl hapsi istendi

Kabul etmedim. Bunun üzerine ellerimi tutup, 'Ellerin ne kadar güzel, sıcacık. Bundan sonra buraya gelip seni izlerim' diyerek kütüphaneden ayrıldı. Ben hemen güvenlikten yardım istedim ama tüm araştırmalarımıza rağmen kim olduğunu bulamadık. Daha sonra arkadaşım M.Y. de tacize uğradı. Aynı kişi olduğunu öğrenince birlikte şikayetçi olduk. Davut D.'nin cezalandırılmasını istiyorum" diye konuştu.