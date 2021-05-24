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İstanbul’da Çinli çeteye operasyon! 53 milyon lira para ve çok sayıda dijital materyaller ele geçirildi

’da sahte online oyun sitesi kurup sanal bahis dolandırıcılığı yapan ve kripto para satan 115 Çinli, gözaltına alındı. 20 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda; 53 milyon lira para ve çok sayıda dijital materyaller ele geçirildi.

YAŞAM Sabah
Giriş Tarihi: 24.05.2021 Güncelleme Tarihi: 24.05.2021
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İstanbul’da Çinli çeteye operasyon! 53 milyon lira para ve çok sayıda dijital materyaller ele geçirildi

'da sahte online oyun sitesi kurup sanal bahis dolandırıcılığı yapan 115 Çinli, Gasp Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

3 ay süren takip sonrası 20 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda; 53 milyon lira para ve çok sayıda dijital materyaller ele geçirildi.

'den getirdikleri kişileri kullanarak yasadışı sanal bahis sitesi kurarak milyonlarca TL vurgun yapan 24 kişi gözaltına alındı.

Pasaportlarına el konulup zorla çalıştırıldığı öğrenilen 91 kişi kurtarıldı. Şüpheliler Gasp Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye yollandı.

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