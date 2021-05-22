Son dakika | Antalya'da korkutan orman yangını
Son dakika haberi...Antalya'nın merkez Muratpaşa İlçesi Lara bölgesinde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle yayılan yangını itfaiye ekiplerinin kontrol altına alma çalışması devam ederken havadan da bir helikopter söndürme çalışmalarına destek veriyor. Dumanlar sebebiyle görüş açısının düşmesinden dolayı Lara - Kundu karayolunun trafiğe geçici süreyle kapatıldığı bildirildi.
Antalya'nın merkez Muratpaşa İlçesi Lara bölgesinde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle yayılan yangını itfaiye ekiplerinin kontrol altına alma çalışması devam ederken havadan da bir helikopter söndürme çalışmalarına destek veriyor.
Dumanlar sebebiyle görüş açısının düşmesinden dolayı Lara - Kundu karayolunun trafiğe geçici süreyle kapatıldığı bildirildi.
Ayrıntılar geliyor...
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