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Muğla’da aldatıldığını Instagram'da gören kadın soluğu adliyede aldı

'da pilot kocasının uçuşta olduğunu zanneden genç kadın, eşinin başka bir kadınla tatile gittiğini sosyal medyadan öğrenince soluğu adliyede aldı. Pilot ise S.T. eşinin kıskançlık ve nafaka nedeniyle bu iddiaları ortaya attığını öne sürdü.

YAŞAM Sabah
Giriş Tarihi: 22.05.2021 Güncelleme Tarihi: 22.05.2021
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Muğla’da aldatıldığını Instagram'da gören kadın soluğu adliyede aldı

İddiaya göre özel bir havayolu şirketinde pilot olan F.H., 'te yat kiralayıp S.T. ile tatil yaptı.

Instagram'da paylaşılan sarmaş dolaş fotoğraflarda, "Reklamlar sona erdi, filme devam", "Gözlerim yollarda, kaptanımın gelmesini bekliyorum" ve "Geldi benimkiii" gibi ifadeler yazıldı.

Aldatıldığını sosyal medyadan öğrenen eş L.H., boşanma davası açtı.

Pilot ise S.T. ile nişanlısı H.S.'nin yatında bir süreliğine misafir kaldığını, eşinin kıskançlık ve nafaka nedeniyle bu iddiaları ortaya attığını öne sürdü.

Öte yandan S.T.'nin bir süre önce H.S.'den ayrıldığı öğrenildi.

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