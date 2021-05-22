Muğla’da aldatıldığını Instagram'da gören kadın soluğu adliyede aldı
Muğla'da pilot kocasının uçuşta olduğunu zanneden genç kadın, eşinin başka bir kadınla tatile gittiğini sosyal medyadan öğrenince soluğu adliyede aldı. Pilot ise S.T. eşinin kıskançlık ve nafaka nedeniyle bu iddiaları ortaya attığını öne sürdü.
YAŞAM Sabah
Instagram'da paylaşılan sarmaş dolaş fotoğraflarda, "Reklamlar sona erdi, filme devam", "Gözlerim yollarda, kaptanımın gelmesini bekliyorum" ve "Geldi benimkiii" gibi ifadeler yazıldı.
Aldatıldığını sosyal medyadan öğrenen eş L.H., boşanma davası açtı.
Pilot ise S.T. ile nişanlısı H.S.'nin yatında bir süreliğine misafir kaldığını, eşinin kıskançlık ve nafaka nedeniyle bu iddiaları ortaya attığını öne sürdü.
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