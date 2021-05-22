30 Aralık 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Masal bebeğin korkunç sonu! Elektrikli battaniyedeki '2 dakika' hatası

Masal bebeğin korkunç sonu! Elektrikli battaniyedeki '2 dakika' hatası

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.05.2021 Güncelleme Tarihi: 30.12.2023
ABONE OL
Masal bebeğin korkunç sonu! Elektrikli battaniyedeki ’2 dakika’ hatası

Bundan 111 yıl önce ABD'li doktor Sidney Russell döneminin en dikkat çekici icatlarından birini yaptı. Zamanla amacı dışında kullanılmaya başlayacak bu icat, 2023 yılında dahi can almaya devam eden elektrikli battaniyelerdi. Son olarak 1 yaşındaki Masal bebeği hayattan koparan battaniyelerin ardındaki gerçeği ise çoğu kişi bilmiyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA