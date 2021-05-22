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Her teklifi geri çeviren seyyar dönerci Yeter! 'Bir telefonla yalnız kaldım, hayalim var'

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.05.2021 Güncelleme Tarihi: 29.12.2023
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Her teklifi geri çeviren seyyar dönerci Yeter! ’Bir telefonla yalnız kaldım, hayalim var’

8 yaşından 22 yaşına kadar tarlalarda çalıştı. Mezhep farklılığı olduğu için ailesinin sırt çevirdiği eşini bir telefonla kaybettikten sonra eve kapanıp yasını bile yaşayamadı, çünkü okutması ve büyütmesi gereken bir oğlu vardı. Adana'da seyyar dönercilik yaparak hayata tutunan Yeter Şenbaş'ın şimdi ise tek bir hayali var.

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