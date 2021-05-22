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4 ayak üzerinde yürüyen Ulaş Ailesi'nin sırrı çözüldü mü?

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.05.2021 Güncelleme Tarihi: 19.09.2023
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4 ayak üzerinde yürüyen Ulaş Ailesi’nin sırrı çözüldü mü?

Hatay’da yaşayan Ulaş ailesinin üyeleri, uzun yıllardır bilim insanlarını şaşırtıyor. Aile, hem elleri hem de ayakları üzerinde yürüyerek dünyada eşi benzeri olmayan bir olaya imza atıyor. Dört ayak üzerinde yürüyen Ulaş ailesi dünyada yeniden tartışma konusu oldu. Peki yaşanan bu durumun sırrı çözüldü mü? Prof. Dr. Korkut Ulucan'a sorduk.

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