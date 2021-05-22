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150 yıl ayakta kaldı, adayla birlikte suya gömüldü! 'İstanbul depremiyle yeniden yaşanabilir'

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.05.2021 Güncelleme Tarihi: 08.08.2023
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150 yıl ayakta kaldı, adayla birlikte suya gömüldü! ’İstanbul depremiyle yeniden yaşanabilir’

İstanbul tarih boyunca birçok depremin merkez üssü oldu. Günümüzde de deprem açısından en riskli noktalar arasında yer alan megakentin depremler yüzünden Marmara Denizi’nin sularına gömdüğü koskoca bir tarihi de var. İşte Marmara'daki 'batan ada' gerçeği.

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