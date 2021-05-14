Son dakika | Ankara'da feci kaza! 25 kişi yaralandı

Ankara'nın Haymana ilçesinde bir traktörün römorkunun devrilmesi sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybedenlerin olduğu ve en az 25 kişi yaralandığı bildirildi.



Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

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