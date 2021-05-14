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Son dakika | Ankara'da feci kaza! 25 kişi yaralandı

Son dakika haberi...'nın ilçesinde traktör römorkunun devrilmesi sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybedenlerin olduğu ve en az 25 kişi yaralandığı bildirildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.05.2021 Güncelleme Tarihi: 14.05.2021
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Son dakika | Ankara'da feci kaza! 25 kişi yaralandı

Ankara'nın Haymana ilçesinde bir traktörün römorkunun devrilmesi sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybedenlerin olduğu ve en az 25 kişi yaralandığı bildirildi.

Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

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