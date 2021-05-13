Koronavirüs salgını sonrası büyük tehlike! Tüm dünyada değişimlere neden olacak

Birleşmiş Milletlerin (BM), iklim değişikliğinin dünya üzerinde yaratacağı tahribatı önlemeye yönelik raporlarında da artık çok ciddiye alındığını ve ülkelerinde bu konuda çok ciddi kampanyalar organizasyonlar gerçekleştirdiklerini belirten Prof. Dr. Alaeddinoğlu artık hayatımızda yeni normallerin gireceğini belirterek, şöyle konuştu:

"Küresel iklim değişikliği ve kuraklık aslında aynen pandemide olduğu gibi hayatımıza yeni normaller getirecek. Su ile ilgili hayatımızda karşılaşacağımız şeyler var.