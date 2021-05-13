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Bayramda tatlıcılar açık mı? 13 Mayıs Perşembe bugün tatlıcılar açık mı, kapalı mı? Tatlı siparişi veriliyor mu?

, kapalı mı? Ramazan Bayramı'nda ikram olarak baklava gibi tatlılar tercih ediliyor. Tatlı siparişi vermek isteyen vatandaşlar, bayramda tatlıcıların açık olup olmadığını merak ediyor. Tam kapanma genelgesi ile merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, bayramda tatlıcılar açık mı? 13 Mayıs Perşembe bugün tatlıcılar açık mı, kapalı mı? Tatlı siparişi veriliyor mu? İşte haberin detayları...

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Giriş Tarihi: 13.05.2021
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Bayramda tatlıcılar açık mı? 13 Mayıs Perşembe bugün tatlıcılar açık mı, kapalı mı? Tatlı siparişi veriliyor mu?

? On bir ayın sultanı Ramazan'ı Şerif'in uğurlanmasının ardından Ramazan Bayramı idrak ediliyor. Bayram namazının kılınmasının ardından başlayan Ramazan Bayramı'nda en çok merak edilenlerden biri de tatlı dükkanları oldu. Tatlıcıların açık olup olmadığını merak eden vatandaşlar, konu ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, bayramda tatlıcılar açık mı? 13 Mayıs Perşembe bugün tatlıcılar açık mı, kapalı mı? Tatlı siparişi veriliyor mu? İşte cevaplar..

BAYRAMDA TATLICILAR AÇIK MI?

Tatlı dükkanları 10.00-1700 saatleri arasında açık olacak. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede konu ile ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecektir. Aynı saatler arasında bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi, tatlıcılar ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir."

FAZLA TATLI KAN ŞEKERİNİ YÜKSELTİYOR

Bayramda tatlı ve çikolata tüketiminde aşırıya kaçmanın ciddi sorunlara yol açabileceği uyarısında bulunan Uzman Diyetisyen Veysel Ciğerli, tatlı tercihinin sütlü tatlılardan yana olması gerektiğini söyledi.

Bayramlar beslenme düzeninde bazı değişikliklere sebep olabiliyor. Bu değişikliklerin sadece sindirim sistemi değil, vücudun tamamında telafisi güç sorunlara yol açabileceği uyarısında bulunan Medicana Bursa Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Uzman Diyetisyen Veysel Ciğerli, "Şayet beslenme düzenimizdeki değişikliklere karşın tedbir alınmazsa bazı sağlık problemleri yaşanabilir. Bu problemlerin başlıcaları ise sindirim güçlüğü, kabızlık, mide rahatsızlıkları, tansiyon yükselmesi, kalp çarpıntısı gibi sağlık sorunlarıdır" diye konuştu.

Tatlı tüketiminin bayram süresi ve sonrasını sağlıklı geçirme açısından kritik önemde olduğunu kaydeden Uzman Diyetisyen Veysel Ciğerli, şu tavsiyelerde bulundu:

"Bayramda şekerleme ve tatlılardan mümkün olduğunca uzak durulmalıdır. Bayramı boyunca şerbetli tatlı ve çikolata tüketimi artmaktadır. Bu besinlerin glisemik indeksleri ve kalorileri yüksek olduğundan kan şekerinin de hızla yükselmesine yol açarlar. Fazla miktarda çikolata ve tatlı tüketimi mide yanması, bağırsak sistem bozukluklarına sebep olarak pek çok sağlık problemine yol açacaktır. Tatlı tercihleri mümkün olduğunca sütlü tatlılardan yana kullanılabilir. Sütlü tatlı olarak dondurma, doğru ve serinletici bir tercih olacaktır."

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