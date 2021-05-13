Bayramda tatlıcılar açık mı? On bir ayın sultanı Ramazan'ı Şerif'in uğurlanmasının ardından Ramazan Bayramı idrak ediliyor. Bayram namazının kılınmasının ardından başlayan Ramazan Bayramı'nda en çok merak edilenlerden biri de tatlı dükkanları oldu. Tatlıcıların açık olup olmadığını merak eden vatandaşlar, konu ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, bayramda tatlıcılar açık mı? 13 Mayıs Perşembe bugün tatlıcılar açık mı, kapalı mı? Tatlı siparişi veriliyor mu? İşte cevaplar..

BAYRAMDA TATLICILAR AÇIK MI?

Tatlı dükkanları 10.00-1700 saatleri arasında açık olacak. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede konu ile ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecektir. Aynı saatler arasında bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi, tatlıcılar ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir."