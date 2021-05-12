Trabzon'da 4 yıl önce cinsel saldırıya uğrayan ve öldürülen Pınar Kaynak'ın katil zanlısı yakalandı
Trabzon'da 15 Ağustos 2017'de, Çukurçayır Mahallesi'nde 4 yıl önce ormanlık alanda cinsel saldırıda bulunulup, göğsüne bıçak saplanan ve başı taşla ezilerek öldürülen Pınar Kaynak'ın katil zanlısı Mustafa G. ve cinayete yardım ettiği öne sürülen N.P. (47) gözaltına alındı.
Bölgede eski hayvan barınaklarının yanındaki ormanlık alanda mahalleli, çıplak kadın cesedi buldu. Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarmanın yaptığı kontrolde göğsüne bıçak saplandığı ve başının taşla ezildiği belirlenen cesedin 1 çocuk annesi Pınar Kaynak'a ait olduğu tespit edildi.
Yapılan incelemede öldüren Kaynak'ın üzerinde sperm izleri tespit edildi. Olayla ilgili çalışma başlatan jandarma, A.K. ve N.B.'yi gözaltına aldı. Sorgularında suçlamayı kabul etmeyen 2 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
TAHLİYE KARARI
Haklarında 'canavar hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan N.B. ve A.K. için Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'nca rapor hazırlandı.
Raporda, Pınar Kaynak'ın üzerindeki sperm izi örneklerinin, sanıklarla uyuşmadığına ve olay yerinden alınan örneklerle sanıkların parmak izi ile avuç izlerinin aynı olmadığına yer verildi. Raporun ardından avukatlarının itiraz üzerine, 2 sanık, yaklaşık 2,5 yıl tutuklu bulundukları cezaevinden, adli kontrol şartıyla tahliye edildi.
JANDARMA YENİDEN ÇALIŞMA BAŞLATTI
Pınar Kaynak cinayetinin aydınlatılması ve faillerin yakalanması için Trabzon Jandarma Komutanlığı ve Kriminal Daire Başkanlığı özel ekip kurdu. Özel ekip, yeniden çalışma başlattı. Sürdürülen soruşturmada Pınar'ın üzerinde bulunan spermden alınan DNA profilinin belirlenmesi üzerine ekipler, kadının yakın çevresi ve oturduğu bölgedeki kişilerden DNA örneklerini aldı.
DNA EŞLEŞMESİ ELE VERDİ
Şüphelilerden Pınar ile aynı mahallede oturan Mustafa G. ile DNA eşleşmesi tespit edildi. Jandarma Mustafa G.'yi takibe aldı. Kaynak'ın katil zanlısı olduğunu belirlenen Mustafa G. ile cinayete yardım ettiği öne sürülen N.P. gözaltına alındı. Jandarmadaki sorgusu tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çelik yelek giydirilerek adliyeye getirildi.
Katil zanlısı Mustafa G.'nin olay tarihinde şüpheliler arasında olduğu alınan ifadesinde ise Pınar Kaynak'ı tanımadığını öne sürdüğü ortaya çıktı.
CİNAYETİ REDDETTİ, İLİŞKİYİ KABUL ETTİ
Mustafa G., ifadesinde Pınar Kaynak'ı tanıdığını itiraf etti, mahallede gördüğünde el sallayarak selamlaştıklarını anlattı. İfadesinde olay günü kadınla ilişki yaşadığını söyleyen Mustafa G.'nin sonrasında yaşanan cinayetle ilgisi olmadığını savundu. Şüphelilerin savcılık sorgusu sürüyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Lise sınavları iptal mi? 2021 2. dönem lise sınavları ne zaman, nasıl olacak? Hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıflar...
- Son dakika: Yarın camilerde bayram namazı kılınacak mı? Ramazan Bayramı namazı hakkında Diyanet'ten açıklama!
- Bugün berberler açık mı? 12 Mayıs Çarşamba Arefe günü berber ve kuaförler açık olacak mı? Resmi açıklama!
- Bugün kargolar açık mı? 12 Mayıs Çarşamba Arefe günü MNG, Yurtiçi, Sürat, Aras, PTT Kargo açık mı, kapalı mı?
- Arefe günü bankalar açık mı? 12 Mayıs bankalar yarım gün mü çalışacak? Arefe günü bankaların çalışma saatleri
- Arefe günü yarım gün mü, tam gün mü? Ramazan Bayramı Arefe günü resmi tatil mi? Detaylar belli oldu
- Elveda Ya Şehr-i Ramazan! Arefe günü mesajları 2021! En güzel ve resimli Ramazan Bayramı arife günü mesajları
- Bugün teravih namazı var mı? 12 Mayıs teravih namazı kılınacak mı? Diyanet son teravih namazı ne zaman, hangi gün?
- Arefe günü kabir ziyareti yasak mı? Arefe (Arife) günü mezar ziyareti yapılacak mı? Sokağa çıkma yasağında...
- Arefe günü bugün mü? Bayram arefesi hangi gün? 2021 Ramazan Bayramı Arefe günü ne zaman?
- Penta ne zaman işlem görecek? Penta halka arz sonuçları belli oldu mu? Talep toplama süreci...
- Beklenen flaş açıklama... La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlayacak? Netflix La Casa De Papel yeni sezon fragmanı...