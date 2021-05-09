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Dünyaca ünlü opera sanatçısı Emin Güven Yaşlıçam hizmetlisini taciz etti

Son dakika haberine göre; Dünyaca ünlü opera sanatçısı ’ın, evinde hizmetli olarak çalışan kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddia edildi. Yaşlıçam'ın evinde çalışan Özlem Savut, "Evinde taciz etti tecavüzden son anda kurtuldum" dedi.

YAŞAM Sabah
Giriş Tarihi: 09.05.2021
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Dünyaca ünlü opera sanatçısı Emin Güven Yaşlıçam hizmetlisini taciz etti

'da 'dan onur diploması alan, şefi ve opera sanatçısı 'a cinsel taciz suçlaması.

Yaşlıçam'ın evinde çalışan Özlem Savut, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Savut, odada temizlik yaptığı sırada tacize uğradığını ancak ilk olayda işsiz kalmaktan korktuğu için sustuğunu söyledi.



ŞOFÖR BENİ KURTARDI
İLERLEYEN günlerde tacizlerin boyutunun arttığını anlatan Savut, "Bir gün kollarımı tutarak zorla yatağa yatırdı. Çığlık atıp yardım istedim. Evin şoförü gelip beni kurtardı" dedi.

Şoförüyle hizmetçisinin kendisine tuzak kurduğunu söyleyen Yaşlıçam hakkında cinsel taciz suçundan dava açıldı. Savcılık, 12.5 yıl hapis cezası talep etti.

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