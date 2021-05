Sorumlu Platform Başkanı Emel Uslu Atik: Siyasete girmeyi düşünüyorum

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Aslında bu duygularımın harekete geçmesi, evlenip çocuk sahibi olmamla başladı. Çocuklarımın ihtiyaçları gündeme geldiğinde, başka çocukların da ihtiyaçları olabileceği ve imkanı olmayan ailelere destek vermek gerektiği konuları üzerinde çok fazla düşünmeye başladım. Neticede de sözünü ettiğiniz projeler doğdu.Öğrencilik yıllarım benim için çok kıymetli. Çok başarılı ve mutlu bir öğrencilik hayatım oldu. Gerek öğretmenleri gerekse arkadaşları tarafından çok sevilen, başarılı bir isimdim. Matematik, Türkçe, kompozisyon alanlarında birçok yarışmalarda dereceler elde ettim. Öğretmenlerimle aramda hep farklı bir sevgi bağı vardı. Bugünün temelini de o yıllar attı diye düşünüyorum.Sivil toplumculuk, gönüllülük işidir. Kendi işinizin dışında zaman ayırmanız gereken bir mecradır. Bu planlamayı iyi yapmazsanız eğer, işinizde de başarılı olamazsınız sivil toplumculukta da. Ben zamanımı iyi yönettiğime inanıyorum.Dediğim gibi; zamanımı iyi yönetirim. Az uyuyan, çok düşünen biriyim. Ortalama 4-5 saat uyku benim için yeterli oluyor. Zaman planlamamda aileme ayırdığım vakit, benim için en önemli olandır. Çünkü onlar benim enerji depomdur. Yakıtım ise sevgidir! Ailem, arkadaşlarım ve çevrem sevgi depomu doldurdukça süratle ilerlerim. Evimden, eşimden, işimden, ailemden, dostlarımdan vazgeçmeden kendimi yaşayıp ifade etmeyi seviyorum. Çocuklarımı her sabah servise bindirir, onlara el sallarım. Sonra sabah kahvemi içip en ince ayrıntısına kadar günümü planlarım. Doğayı, insanları ve yaratıcılığı seviyorum. Bu insanlarla iletişimimi de güçlendiriyor. Zaman; sevgi ve planlama ile beslenirse eğer, başarı kaçınılmaz olur.Yıllar önce Doğu'da yaptığım bir projede küçük bir kız çocuğunun ayaklarıma sarılıp "Emel Abla beni Anıtkabir'e götürür müsün?" demesiyle çaktı ilk kıvılcım. O gün o ışık saçan gözlere söz verdim. "Eğer bu dönem güzel bir karne getirirsen, söz veriyorum seni ve başarılı arkadaşlarını Anıtkabir'e götüreceğim ve Ankara'yı gezdireceğim" dedim. Sözümde durdum, devamı da geldi ve yine gelecek...Kadınlarımız hayatın her alanında; çalışma hayatında da eğitimde de erkeklerle eşit fırsatlara sahip olmalıdır. Bu durum parlamento için de geçerli. Ben, "Kadının hakkını vermeliyiz" zihniyetinden uzak bir siyaset hayali içerisindeyim. Bu haklar zaten bizim, kimsenin vermesine gerek yok! Kadın siyasetçilerin sayısının artması durumunda Türkiye'nin gelişeceğine, daha iyi bir toplum haline geleceğine inanan birisiyim. Kadınların fazla olması, en azından siyasi üslubu daha nezaketli bir şekle sokacaktır. Sorunuzun cevabına gelince; son birkaç yıldır düşünüyorum, evet. Aslında çevremin de isteği bu yönde.Ödüller emeğe verilen değerdir. Bu nedenle her ödülüm benim için ayrı ayrı kıymetlidir.Her şeyden önce işinizi doğru yaptığınıza inanıp cesurca ilerlemek. Daha sonra disiplin, sadakat ve mutlu ekip çalışması.