Muhammed Serkan Gül: Akıl Fukara olunca, dil ukala olurmuş

Ayrıca Gül; "Boşuna dememiş, eskimeyen eskiler " bin düşün bir konuş " diye. Aman ne olacak diyerek her akla geleni ölçüp tartmadan konuşmamak lazımdır. Öyle ki söz ağızdan açılana kadar senin kölen, çıktıktan sonra ise seni kendisi köle yapacak bir davranıştır. Bu bağlamda nerde ne konuşacağına dikkat etmeli insan. Düşünerek konuşmayı ne güzel özetlemiş Şems'i Tebriz'i (kuddise sırruhu) Eğer çok konuşmak faydalı olsaydı Allah iki ağız, bir kulak verirdi. Onun için, çok dinleyip az konuşmak gerek, diye sözlerine devam etti.

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