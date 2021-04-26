Karaman'da akrabalar arasında kanlı kavga: 4 kişi yaralandı
Karaman'da saat 21.50 sıralarında Hamidiye Mahallesi 737 Sokak’ta meydana gelen olayda hurdacılık yapan akraba iki aile arasında bıçaklı, sopalı, tahralı ve balyozların kullanıldığı gergin anlar yaşandı. Kavgaya karışan 17 kişiye ise koronavirüs kısıtlaması ve sosyal mesafeyi ihlalden toplam 107 bin 100 TL para cezası kesildi.
YAŞAM DHA
Hurdacılık yapan iki aile arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmaya iki ailenin çalışanları da katıldı.
Tartışmanın büyüyüp bıçaklı, sopalı, tahralı ve balyozlu kavgaya dönüşmesi üzerine 4 kişi yaralandı.
Kavgaya, devriye görevi yapan polis fark edip ilk müdahaleyi yaptı.
Ardından bölgeye çok sayıda polis sevk edildi.
Polisin müdahalesiyle sona eren kavgada yaralı 4 kişi ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. 13 kişi ise gözaltına alındı.
Polis kavgaya karıştığı belirlenen toplam 17 kişiye kısıtlamayı ve sosyal mesafeyi ihlalden toplam 107 bin 100 TL para cezası uyguladı.
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