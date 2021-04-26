Arkadaşının kocası genç kadına dehşeti yaşattı! KADES sayesinde kurtuldu

'DEVLETİN POLİSİ YANINDA'

Polis, eve girdiğinde H.Y.'nin asma kilitle kapatıldığı odada olduğunu gördü. Kapısını açtırdığı odaya giren polis, "Korkma, devlet burada. Devletin polisi yanında. Seni kurtarmaya geldik" dediği H.Y.'yi evden çıkardı. Polis ekiplerince kurtarılan H.Y. ise gözyaşlarına boğularak, "Çok korkuyorum. İyi ki polisi pencereden gördüm. İyi ki geldiler. Çok teşekkür ediyorum" dedi.

'SAHİP ÇIKTIK DİYE BÖYLE OLDU'

Polis, Vural B.'yi gözaltına aldı. Evde arama yapan polis, uyuşturucu madde ve değişik çaplarda dolu fişek ele geçirdi. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilmek üzere adli tıp birimine götürülen Vural B., gazetecilere, "İyiliğin bedelini iyi çıkın. Sahip çıktık diye böyle oldu" dedi.