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Son dakika: Arnavutköy'de yangın! 4 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberi... 'de hırdavat malzemelerinin bulunduğu depoda çıkan yangında yabancı uyruklu olduğu belirtilen 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.04.2021 Güncelleme Tarihi: 25.04.2021
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Son dakika: Arnavutköy'de yangın! 4 kişi hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, Eski Edirne Asfaltı'ndaki 8 katlı binanın bodrum katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, iş yerinde mahsur kaldığı iddia edilen 4 kişiye ulaşmak için çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Söndürme çalışması sırasında iş yerinde bulunan 4 kişinin cesedine ulaşıldı.

Ekiplerin yoğun uğraşının ardından kontrol altına alınarak söndürülen yangınla ilgili soğutma çalışması yapılıyor.

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