Okul bahçesinde ateş etmişti! Polis evinden aldı!

Zafer Mahallesi'nde 23 Nisan'da okul bahçesinde emniyet birimlerine hakaret edilerek, tabanca ile meskun mahalde ateş edilmesi ve olaya ait görüntülerin sosyal medya üzerinden paylaşılması üzerine polis harekete geçti. Videonun incelenmesi ve yapılan araştırmalar sonucu görüntülerde yer alan şüphelinin 18 yaşından küçük M.K. isimli kişi olduğu tespit edildi.