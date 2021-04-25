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Muğla'da uyuşturucu operasyonu: İki kişi tutuklandı

Son dakika haberleri... Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından yapılan operasyonda uyuşturucu madde ve nakit para ele geçirildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.04.2021
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Muğla'da uyuşturucu operasyonu: İki kişi tutuklandı

Muğla'nın Milas ilçesine Bursa'dan uyuşturucu madde sevk edileceği bilgisini edinen Milas Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Edinilen bilgiye göre, şüpheli şahısların içerisinde bulunduğu aracı şehir girişinde güvenlik önlemleri alarak durduran ekipler araçta arama yaptı. Yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ve nakit para ele geçirilirken otomobil içerisindeki 3 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki ifade işlemleri tamamlandıktan sonra Milas Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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