Havalar önce soğuyup sonra ısınacak! Meteoroloji o günlere dikkat çekti! İstanbul Ankara İzmir hava durumu

O GÜNLERE DİKKAT

Açıklamada "Hava sıcaklıklarının pazartesi günü iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, Salı ve Çarşamba günleri kuzey, iç ve batı kesimlerde (2 ila 8 derece) artacağı, güney ve doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor." denildi.

PAZARTESİ