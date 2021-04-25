Havalar önce soğuyup sonra ısınacak! Meteoroloji o günlere dikkat çekti! İstanbul Ankara İzmir hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada yarın itibariyle yurdun iç kesimlerinde sıcaklıkların 2 ila 4 derece azalacağı salı ve çarşamba günlerinde ise sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği belirtildi. Peki bu hafta havalar nasıl olacak? İstanbul Ankara İzmir hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada bu hafta yurt genelinde hava durumunun inişli çıkışlı bir grafik sergileyeceği ifade edildi.
O GÜNLERE DİKKAT
Açıklamada "Hava sıcaklıklarının pazartesi günü iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, Salı ve Çarşamba günleri kuzey, iç ve batı kesimlerde (2 ila 8 derece) artacağı, güney ve doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor." denildi.
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