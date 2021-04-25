25 Nisan 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Havalar önce soğuyup sonra ısınacak! Meteoroloji o günlere dikkat çekti! İstanbul Ankara İzmir hava durumu

Havalar önce soğuyup sonra ısınacak! Meteoroloji o günlere dikkat çekti! İstanbul Ankara İzmir hava durumu

tarafından yapılan açıklamada yarın itibariyle yurdun iç kesimlerinde sıcaklıkların 2 ila 4 derece azalacağı salı ve çarşamba günlerinde ise sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği belirtildi. Peki bu hafta havalar nasıl olacak? ...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.04.2021 Güncelleme Tarihi: 25.04.2021
ABONE OL
Havalar önce soğuyup sonra ısınacak! Meteoroloji o günlere dikkat çekti! İstanbul Ankara İzmir hava durumu

tarafından yapılan açıklamada bu hafta yurt genelinde hava durumunun inişli çıkışlı bir grafik sergileyeceği ifade edildi.

O GÜNLERE DİKKAT

Açıklamada "Hava sıcaklıklarının pazartesi günü iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, Salı ve Çarşamba günleri kuzey, iç ve batı kesimlerde (2 ila 8 derece) artacağı, güney ve doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor." denildi.

PAZARTESİ

SALI

ÇARŞAMBA

PERŞEMBE

CUMA

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA