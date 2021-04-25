Dikkat! Sizin de başınıza gelebilir | Yatak odanıza kadar izliyorlar

Devamında özellikle Android tabanlı sistem güncellemesi ile çeşitli izinler isteniliyor. Hiçbir şeyin farkında olmayan kişiler ise güncelleme yaptığını sanarak bütün bilgilerini istenildiği şekilde giriyor. Bunun için kullanılan zararlı yazılımın en bilineni ise 'Truva atı' olarak adlandırılan virüs programı. Bu virüs, kötü amaçlı yazılımları cihaza yükleyerek, dolandırıcılara bir kişinin kendi bilgisayar ya da cep telefonu üzerinden yapabileceği bütün işlemleri yapma yetkisi veriyor. Bir kişinin e-Devlet şifresi dahil mobil bankacılık sistemine girdikleri tüm bilgileri ele geçiren dolandırıcılar, kurbanların banka hesaplarını boşaltıyor.