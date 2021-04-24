Son dakika | Sürücüler dikkat! Egzoz emisyon denetiminde yeni dönem

ARAÇ SAHİPLERİNE KISA MESAJLA GÖNDERİLECEK

Ölçüm raporu, egzoz emisyon ölçüm sonucunda araç sahibinin telefonuna kısa mesaj ile gönderilecek, ayrıca araç sahipleri ölçüm raporlarına e-Devlet üzerinden erişim sağlayabilecek. Bu sayede yıllık 10 milyon adet kağıttan tasarruf sağlanmış olacak.

Araç denetimlerine ilave olarak ölçüm istasyonlarının denetimleri ile ilgili hususlar da yeniden düzenlendi.

İstasyonlarda yürütülen egzoz emisyon ölçüm işlemlerinin usul ve esaslara uygun bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla uygulanacak idari yaptırımlarla ilgili gerekli düzenlemeler hayata geçirildi.