CANLI | Konyaspor Hatayspor maçı canlı anlatım izle! Süper Lig'de zorlu karşılaşma

Sezonun flaş takımı Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşıyor. 5.lik için mücadele eden Hatayspor deplasmanda galibiyet arayacak. Konyaspor ise kazanarak geçen hafta farklı skorla mağlup olduğu Çaykur Rizespor maçını unutmak istiyor. Ligin geride kalan bölümünde 14 galibiyet, 8 beraberlik ve 11 mağlubiyet yaşayan bordo-beyazlılar, 53 puanla 5. sırada bulunuyor. Konyaspor ise 10 galibiyet, 11 beraberlik ve 13 yenilgi sonucunda 41 puanla sıralamanın 13'üncü basamağında yer alıyor. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Antakya Atatürk Stadı'nda oynanan maçı Hatayspor, 2-1 kazanmıştı. Karşılaşmayı ahaber.com.tr'nin canlı anlatım sayfasından takip edebilirsiniz.

KONYASPOR - HATAYSPOR

İLK 11'LER

Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Guilherme, Hadziahmetovic, Jevtovic, Rahmanovic, Sekidika, Bytyqi, Cikalleshi

Hatayspor: Munir, Billong, Santos, Popov, Katranis, Sackey, Aabid, Ribeiro, Kamara, Akintola, Boupendza

KONYASPOR HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 37'nci Hafta mücadelesinde Konyaspor, Hatayspor'u konuk edecek. 24 Nisan Cumartesi günü saat 13.30'da oynanacak mücadele, Bein Sports HD 1 kanalından canlı izlenebilecek.

Hatay temsilcisinde sakatlığı bulunan Selim Ilgaz ve Soner Örnek ile kart cezalısı Mame Diouf, bugünkü maçta forma giyemeyecek.