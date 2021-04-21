İstanbul’da güzellik merkezinde kolları yanan kıza şok cevap: Bizimle alakası yok

Çıktıktan bir gün sonra kollarım su topladı. 8 farklı krem ilaç kullandım. Şimdi kalıcı izler var. Kollarımda her tarafında lekeler var. Ben şikayette bulundum bana, 'bizim bir şeyden haberimiz yok bizimle alakası yok, kendisi arkadaşı ile cihazı çalıştırmış' dediler.