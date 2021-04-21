İstanbul voltaj krizi! 5 apartmandaki tüm elektronik cihazlar bozuldu
Arnavutköy'de dün akşam iftar vaktinden kısa bir süre önce elektrik voltajının aniden yükselmesiyle 5 apartmandaki tüm elektronik cihazlar bozuldu. Buzdolabından televizyona, bilgisayardan çamaşır makinasına, aydınlatma lambalarından binaların girişindeki elektrik panolarına varıncaya kadar tüm cihazlarının bozulduğunu iddia eden vatandaşlar isyan etti. Vatandaşlar yaşadıkları mağduriyetin ve zararlarının karşılanmasını istediler.
İddiaya göre; Arnavutköy, Anadolu Mahallesi, Gaziosmanpaşa Caddesi üzerindeki bitişik nizam binalardan bazılarında bir anda elektrik kesintisi yaşandı.
Bazı dairelerde televizyonların, aydınlatma lambalarının ve oyun konsollarının patlayarak yandığı olay sonrası bina sakinleri kendilerini panikle dışarı attı.
Bina sakinleri dışarıya çıktıklarında komşularının da aynı sorunu yaşadığını fark etti.
Birbirine bitişik 5 apartmanda elektriklerin gittiğini ve prize bağlı tüm elektronik cihazların bozulduğu fark edildi.
Durumu hemen elektrik dağıtım şirketi ile paylaşan vatandaşlar, yüksek voltajdan kaynaklanan kesinti sonrası evlerindeki çok sayıda cihazın bozulduğunu iddia etti.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen elektrik dağıtım şirketi çalışanları, bölgede çalışma başlattı.
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