21 Nisan 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri İstanbul voltaj krizi! 5 apartmandaki tüm elektronik cihazlar bozuldu

İstanbul voltaj krizi! 5 apartmandaki tüm elektronik cihazlar bozuldu

'de dün akşam iftar vaktinden kısa bir süre önce elektrik voltajının aniden yükselmesiyle 5 apartmandaki tüm elektronik cihazlar bozuldu. Buzdolabından televizyona, bilgisayardan çamaşır makinasına, aydınlatma lambalarından binaların girişindeki elektrik panolarına varıncaya kadar tüm cihazlarının bozulduğunu iddia eden vatandaşlar isyan etti. Vatandaşlar yaşadıkları mağduriyetin ve zararlarının karşılanmasını istediler.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 21.04.2021 Güncelleme Tarihi: 21.04.2021
ABONE OL
İstanbul voltaj krizi! 5 apartmandaki tüm elektronik cihazlar bozuldu

İddiaya göre; , , üzerindeki bitişik nizam binalardan bazılarında bir anda elektrik kesintisi yaşandı.

Bazı dairelerde televizyonların, aydınlatma lambalarının ve oyun konsollarının patlayarak yandığı olay sonrası bina sakinleri kendilerini panikle dışarı attı.

Bina sakinleri dışarıya çıktıklarında komşularının da aynı sorunu yaşadığını fark etti.

Birbirine bitişik 5 apartmanda elektriklerin gittiğini ve prize bağlı tüm elektronik cihazların bozulduğu fark edildi.

Durumu hemen elektrik dağıtım şirketi ile paylaşan vatandaşlar, yüksek voltajdan kaynaklanan kesinti sonrası evlerindeki çok sayıda cihazın bozulduğunu iddia etti.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen elektrik dağıtım şirketi çalışanları, bölgede çalışma başlattı.

Vatandaşlar ise yaşadıkları mağduriyetin ve zararlarının karşılanmasını istediler.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA