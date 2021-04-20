Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan uzaktan eğitim açıklaması!

Daha önce de çok sayıda kaynak desteğinin hazırlanarak paylaşıldığını hatırlatan Selçuk, şöyle devam etti:

"Örneğin kazanım kavrama testleri, LGS için örnek sorular ve çalışma soruları, 5, 6 ve 7. sınıflar için beceri temelli testler, 9, 10, 11 ve 12. sınıflar için tekrar testleri; ilköğretim 2, 3 ve 4. sınıflar için çalışma soruları; 5, 6, 7 ve 8. sınıflar için 1, 2, 3 ve 4. üniteleri kapsayan çalışma fasiküllerini daha önce yayımladık. Bugün ilkokul öğrencilerimiz için yayımladığımız bu çalışmada 4. sınıf düzeyinde beşinci ve altıncı üniteleri kapsayan fasiküller bulunuyor. Diğer üniteleri kapsayan fasikülleri yayımlamaya devam edeceğiz."