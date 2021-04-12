Zonguldaklı Ersin Akbaş’ın 37 yıllık kimlik çilesi! 4 tane ismi var

Ersin Akbaş başına gelenler yüzünden eşinin ve kendisini kalp hastası olduğunu söyledi. 90 yaşındaki annesi Şerife Akbaş'ın, "Ölmeden senin isim çilenin bittiğini görmek istiyorum. Her gün senin için dua ediyorum" dediğini belirten oğul Ersin Akbaş,, "İki oğlum benim ismimdeki karışıklıklar nedeni ile evlenemiyor. Bana, 'Baba bu işi düzelt bizi ele güne rezil etme diyorlar. Ben ne yapacağımı şaşırdım" diyerek yaşadığı çaresizliği dile getirdi.