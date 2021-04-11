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Yolcu otobüsünde koronavirüs alarmı! Tepki gösterdiler

Son dakika haberine göre; 'da testi yaptırıp memleketi 'ye gitmek için yola çıkan Mustafa K. sonucunun pozitif çıkması üzerine 'da otobüsten indirilip, karantinaya alındı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.04.2021 Güncelleme Tarihi: 11.04.2021
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Yolcu otobüsünde koronavirüs alarmı! Tepki gösterdiler

'nın ilçesinde bir fabrikada işçi olarak çalışan Mustafa K., iddiaya göre dün saat 18.00 sıralarında 'Covid-19' testi yaptırdı. Mustafa K., ardından da saat 22.00 sıralarında memleketi 'ye gitmek için otobüsle yola çıktı. Mustafa K.'nin testinin pozitif çıkması üzerine filyasyon ekipleri telefonla temasa geçip durumu bildirdi.

Otobüste yolculuk yaptığını söylemesi üzerine ekipler, şoförü Mehmet Karakuş'u da arayıp, bilgi verdi. Kakaruş da 'a yaklaştıklarını söyledi. Bunun üzerine kent merkezi girişindeki önünde otobüs durduruldu.

Yolcu otobüsünde koronavirüs alarmı! YOLCU OTOBÜSÜNDE KORONAVİRÜS ALARMI!

Otobüsten indirilen Mustafa K., ambulansla karantinaya alınmak için yurduna götürüldü.

kararını ihlal ettiği için hakkında 3 bin 150 lira para cezası uygulanan Mustafa K, ''Testi ben otobüse binmeden önce vermiştim. Polatlı'dan Osmaniye'ye evime gidiyordum. Orada karantinada kalacaktım. Testimin pozitif olduğunu yolda öğrendim'' dedi.

Diğer yolcular ise, kendilerini de riske attığı için Mustafa K.'ye tepki gösterdi.

Otobüs şoförü Mehmet Karakuş, "'dan 'ya gidiyoruz. Testi pozitif çıkan yolcu Ankara'nın Polatlı ilçesinden binmiş. Ben Polatlı'dan HES kodunu istedim. Otobüse bindiğindi risksizmiş. Bu yüzden bileti vermişler. Yolda doktor ve polis beni aradı. Durumu söyledi ben de bölge trafik önünde bizi bekleyen polis ekiplerine şahsı teslim ettim" dedi.

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