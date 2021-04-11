Yolcu otobüsünde koronavirüs alarmı! Tepki gösterdiler

Otobüs şoförü Mehmet Karakuş, "Bursa'dan Şanlıurfa'ya gidiyoruz. Testi pozitif çıkan yolcu Ankara'nın Polatlı ilçesinden binmiş. Ben Polatlı'dan HES kodunu istedim. Otobüse bindiğindi risksizmiş. Bu yüzden bileti vermişler. Yolda doktor ve polis beni aradı. Durumu söyledi ben de bölge trafik önünde bizi bekleyen polis ekiplerine şahsı teslim ettim" dedi.