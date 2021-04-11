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Yaşlı çift Kovid-19 tedavisi gördüğü hastanede aynı gün vefat etti! Yan yana defnedildiler

'nin ilçesinde korona virüs sebebiyle aynı gün hayatını kaybeden yaşlı çift, yan yana defnedildi.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 11.04.2021 Güncelleme Tarihi: 11.04.2021
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Yaşlı çift Kovid-19 tedavisi gördüğü hastanede aynı gün vefat etti! Yan yana defnedildiler

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli'nin Çayırova ilçesi Yenimahalle'de yaşayan ve bölgede yaklaşık 35 yıldır esnaflık yapan Mahizer ve Zihni Ergül çiftinin bir süre önce yaptırdığı Covid-19 testi pozitif çıktı.

Bir süre evde tedavi gören çift, daha sonra rahatsızlanmaları sebebiyle hastaneye kaldırıldı. Yaklaşık 5 gündür yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi veren yaşlı çift, dün gece birkaç saat ara ile hayatını kaybetti.

YAN YANA DEFNEDİLDİLER

4 çocukları olan yaşlı çiftin cenazesi dün öğle namazından önce kılınan cenaze namazının ardından Şekerpınar Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi. Yaşlı çifti son yolculuklarında Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, çiftin yakınları ve komşuları yalnız bırakmadı.

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