09 Nisan 2021, Cuma
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Ramazanın yedi tadı: Mor pide | Evde pide nasıl yapılır?

Son dönemde yoğun ilgi gören mor undan, birbirinden sağlıklı lezzetler ortaya çıkıyor... Bunlardan bir tanesi de ramazan pidesi... Peki mor un ile başka neler yapılabilir, faydaları neler? İşte işin uzmanı ve ustasından özel açıklamalar...

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.04.2021
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Mor undan yapılan; baklava, börek, ekmek, hatta ramazanın vazgeçilmezi pide...

Hepsi lezzetli mi lezzetli, faydalı mı faydalı...

Mor un beyaz una göre daha sağlıklı olduğunu ifade eden uzmanlar bu un çeşidine kırmızı ve mor meyve sebzelerinin ileri teknolojilerle saflaştırarak beyaz unla karıştırılarak elde edildiğini ifade ediyor.

Ramazanın yedi tadı: Mor pide... RAMAZANIN YEDİ TADI: MOR PİDE...
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