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İstanbul Kartal'da korku dolu anlar! Birden cama çıktı ve...

'un ilçesinde kendisiyle kimsenin ilgilenmediğini söyleyen kadın, 11 katlı binanın beşinci katından atlayıp intihara kalkıştı. İtfaiye ekiplerinin açtığı hava yastığının üzerine düşen kadın, yara almadan kurtuldu.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.04.2021
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İstanbul Kartal'da korku dolu anlar! Birden cama çıktı ve...

Olay, saat 01.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Güldünya Sokak'taki 11 katlı binanın beşinci katında meydana geldi. Evinde kendisini odaya kilitleyen bir kadın, pencereye çıkarak intihar etmek istediğini söyledi.

İhbar üzerine, olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, yakınlarıyla birlikte kadını ikna etmeye çalışırken, itfaiye ekipleri de olası bir intihar için hava yastığını hazırladı.

Evin diğer pencerelerinde kendisini ikna etmeye çalışan yakınlarına bağırarak, "Kimse benimle ilgilenmiyor. Babam hasta ve yoğun bakımda. Bıktım artık" diyen kadın, uzun süren ikna çabalarına rağmen kendisini beşinci kattan boşluğa bıraktı.

İtfaiye ekiplerinin kurduğu hava yastığının üzerine düşen kadın, olayı yara almadan atlattı. Sağlık ekiplerince, sedyeyle ambulansa taşınan kadın, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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