SON DAKİKA YAŞAM HABERİ | Muğla Datça'da şiddetli deprem | 2021 AFAD son depremler...
AFAD son dakika deprem haberi… Ege Denizi, Muğla Datça açıklarında saat 18.23’te 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem bölgede kısa süreli paniğe neden oldu.
SON DAKİKA DEPREM | AFAD verilerine göre; Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 18.23'de 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Deprem bölgede kısa süreli paniğe neden oldu. Korkutan depremde can ya da mal kaybı olmadı.
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