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SON DAKİKA YAŞAM HABERİ | Muğla Datça'da şiddetli deprem | 2021 AFAD son depremler...

son dakika deprem haberi… , açıklarında saat 18.23’te 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem bölgede kısa süreli paniğe neden oldu.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.04.2021 Güncelleme Tarihi: 08.04.2021
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SON DAKİKA YAŞAM HABERİ | Muğla Datça'da şiddetli deprem | 2021 AFAD son depremler...

SON DAKİKA DEPREM | verilerine göre; 'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 18.23'de 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Deprem bölgede kısa süreli paniğe neden oldu. Korkutan depremde can ya da mal kaybı olmadı.

2021 SON DEPREMLER

2021 SON DEPREMLER

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