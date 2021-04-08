Son dakika: İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 71'e ulaştı
Son dakika yaşam haberleri... İstanbul'da yağışlı havanın etkisiyle beraber, iş çıkışında trafik yoğunluğu yüzde 71'e ulaştı. Bazı bölgelerde ise trafik durma noktasına geldi. İstanbul trafiğinde son durum ve alternatif güzergah detayları haberimizde...
YAŞAM DHA
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul, kuvvetli rüzgar ve yağışlı havanın etkisi altına girdi.
TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 71'İ AŞTI
Sabahın ilk saatlerinden itibaren etkili olan yağış nedeni ile trafik yoğunluğu gün boyu sürdü. İş çıkışıyla beraber saat 18.00 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 71'e ulaştı. Yoğun trafik ve yağışlı havanın etkisiyle sürücüler yer yer zor anlar yaşadı.