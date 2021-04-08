Son dakika: İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 71'e ulaştı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul, kuvvetli rüzgar ve yağışlı havanın etkisi altına girdi.

TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 71'İ AŞTI

Sabahın ilk saatlerinden itibaren etkili olan yağış nedeni ile trafik yoğunluğu gün boyu sürdü. İş çıkışıyla beraber saat 18.00 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 71'e ulaştı. Yoğun trafik ve yağışlı havanın etkisiyle sürücüler yer yer zor anlar yaşadı.