Son dakika | Burası Diyarbakır'ın kalbi! Kendine hayran bıraktı

Ayrıca 180'den fazla kuş türünün yanı sıra susamuru, tilki, sansar, sincap ve kirpi gibi birçok memelinin barındıran 7 bin yıl önce yapıldığı tahmin edilen Hevsel Bahçeleri, birçok türküye konu olan Dicle Nehri kıyısında bulunan Kırklar Dağı, Erdebil Köşkü, kuş bakışıyla kalkan balığını andıran Diyarbakır surları ve Dicle Vadisi drone ile havadan görüntülendi.