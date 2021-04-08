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Son dakika | Burası Diyarbakır'ın kalbi! Kendine hayran bıraktı

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesinde bulunan surları ile Havsel Bahçeleri ve tarihi yapılar, drone ile havadan görüntülendi. Tarihe meydan okuyan yapılar, görenleri bir kez daha kendine hayran bıraktı.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 08.04.2021
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Son dakika | Burası Diyarbakır'ın kalbi! Kendine hayran bıraktı

33 medeniyete ev sahipliği yapan ve tarihi yapıları ile UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesinde yer alan , drone ile havadan görüntülendi.

Mervaniler döneminde Diyarbakır hükümdarı tarafından yaptırıldı.

Üzerindeki kitabede 1065 yılına tarihlendirilen, on kesik kemer üzerinde inşa edilen bloklarla Dicle'nin iki yakasını birbirine bağlayan 178 metre uzunlukta, 5,6 metre genişlikteki bulunuyor.

Ayrıca 180'den fazla kuş türünün yanı sıra , tilki, sansar, sincap ve kirpi gibi birçok memelinin barındıran 7 bin yıl önce yapıldığı tahmin edilen Hevsel Bahçeleri, birçok türküye konu olan Dicle Nehri kıyısında bulunan Kırklar Dağı, , kuş bakışıyla kalkan balığını andıran Diyarbakır surları ve Dicle Vadisi drone ile havadan görüntülendi.

Tarihe meydan okuyup tüm ihtişamı ile günümüze kadar gelen yapılar, görenleri bir kez daha kendine hayran bıraktı.

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