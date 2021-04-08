Şırnak anneleri HDP'den çocuklarını istiyor

Baba Üstek, "Oğlum için biz her hafta HDP önüne geliyoruz. Oğlum gelene kadar da eylemimiz devam edecek. Oğlumu nasıl götürdülerse öyle getirsinler. Biz biliyoruz HDP götürmüş. Kendilerine satmışlar. Üstelik biz Kürt'üz diyorlar, Kürtlük ile bütün Kürtleri kandırıyorlar. Oğlumu getirene kadar biz bu işin peşinde olacağız. Oğlumuzdan hiçbir haber alamadık. Onlar burada keyif yapıyorlar. Bizim çocukları ölmeleri için dağ başına gönderdiler. Biz davamızdan vazgeçmeyeceğiz. Biz devletimizin yanındayız" dedi.