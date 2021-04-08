Mersin’de çam kese böceğine karşı doğaya 'terminatör böcek' salındı
Mersin’de Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, ağaçlara zarar veren çam kese böceğine (thaumetopoea pityocampa) karşı orman alanına terminatör böcek (calosoma sycophanta) bıraktı.
Çalışmalara katılan ve ormana böcek bırakan İl Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman, "Ormanların devamlılığı ve gelişimini olumsuz etkilemede çok önemli yere sahip olan dumansız yangın dediğimiz böcek zararlıları var.
Bu böcek zararlılarıyla zamanında ve uygun tekniklerle mücadele etmemiz gerekiyor. Özellikle Akdeniz'de en yaygın olarak çam ağaçlarımıza zarar veren türlerden biri çam kese böceğidir.
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