06 Nisan 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Türkiye'nin konuştuğu Semra Aysal cinayetinde flaş gelişme! Hamile eşini kayalıklardan itip öldürmüştü

Son dakika: Türkiye'nin konuştuğu Semra Aysal cinayetinde flaş gelişme! Hamile eşini kayalıklardan itip öldürmüştü

 'te yaşayan  (32) isimli kadın, 19 Haziran 2018'de 'ni gören kayalıklardan düşerek yaşamını yitirmişti. 7 aylık hamile kadına eşi tarafından 400 bin liralık kaza sigortası yaptırılıp kredi çektirildiği ve daha sonra fotoğraf çekme bahanesi ile kadının kayalıklardan itildiği ortaya çıkmıştı. 'nin konuştuğu korkunç olayda yeni gelişme yaşandı. Eşi Semra Aysal'ı kayalıklardan iterek öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Hakan Aysal'ın yargılanmasına bugün devam edilecek. Hakan Aysal, ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanıyor.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 06.04.2021 Güncelleme Tarihi: 06.04.2021
ABONE OL
Son dakika: Türkiye'nin konuştuğu Semra Aysal cinayetinde flaş gelişme! Hamile eşini kayalıklardan itip öldürmüştü

7 aylık hamile olan , 19 Haziran 2018 tarihinde eşi ile gezmeye çıktığı 'nde kayalıklarda fotoğraf çektirmek isterken, yaklaşık 300 metre yükseklikten düştü.

İhbar üzerine bölgeye Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (), Arama Kurtarma Derneği (AKUT), Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri gönderildi.

Uçuruma inen ekiplerin yaptığı kontrolde, Semra Aysal'ın öldüğü belirlendi. Otopsinin ardından Aysal'ın cenazesi, 'da toprağa verildi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENİYOR
Başlatılan soruşturma kapsamında ise Hakan Aysal, eşini iterek öldürdüğü iddiasıyla geçen Kasım ayında tutuklandı. Aysal hakkında, 'tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Davanın iddianamesinde Hakan Aysal'ın, 7 aylık hamile eşi Semra Aysal'a bedelin ödeneceği kişi kendisi olacak şekilde 400 bin lira teminat bedeli bulunan ferdi kaza sigortası yaptırdığı, bu parayı alabilmek için Semra Aysal'ı çevrenin tenha olmasını bekledikten sonra kayalıklardan aşağı ittiği öne sürüldü.

Tutuklu sanık Hakan Aysal, 'nde bugün 2'nci kez hakim karşısına çıkacak.

Aysal, ilk duruşmada kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmemişti.

Tanıkların dinlenmesine devam edilecek olan duruşmayı, Semra Aysal'ın ağabeyi Naim Yolcu'nun takip etmesi bekleniyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Türkiye bu olayı konuşuyor! 400 bin TL ne olacak? TÜRKİYE BU OLAYI KONUŞUYOR! 400 BİN TL NE OLACAK?
Semra Aysal cinayetinde yeni detay ortaya çıktı! SEMRA AYSAL CİNAYETİNDE YENİ DETAY ORTAYA ÇIKTI!

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA