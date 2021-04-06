Son dakika: İstanbul Kartal’da avukat bürosuna saldırı: 3 ölü, 2 yaralı
Son dakika haberine göre Kartal’da bir avukat bürosuna silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı. Peki olayın nedeni ne? A Haber muhabiri Ramazan Almaçayı canlı yayında aktardı.
Kartal'da avukatlık bürosundaki silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.
Kartal Cevizlik Mahallesi'ndeki olay saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Yalova'da bir mahallenin muhtarı olduğu belirtilen Ahmet Salih B., miras davası için dayısının çocuklarıyla avukatlık bürosunda buluştu. Ancak çıkan tartışmada muhtar Ahmet Salih B., akrabalarına kurşun yağdırdı. Olayda Haluk Onat, Kebire Esra Ay ve Ayşe Ece Ay hayatını kaybetti. Arzu Onat ile Ahmet Nuri Onat ise yaralandı.
Adliye yakınındaki avukatlık bürosuna çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Saldırgan Ahmet Salih B. kaçarken polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.
A Haber muhabiri Ramazan Almaçayı canlı yayında olayın ayrıntılarını anlattı:
Bir avukatlık bürosunda iki grubun toplantı halinde olduğu ve o sırada içeriye giren silahlı bir kişinin ateş açması sonucu maalesef hayatını kaybedenlerin ve yaralıların olduğu bilgisini paylaşalım. 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralı. Yaralıların tedavisi hastanede devam ediyor.
SALDIRININ NEDENİ NE?
Polis ekipleri kısa süre içerisinde bölgeye intikal etti ve sokağın giriş çıkışını güvenlik çemberi ile kapattı. Şu ana kadar ilk yapılan tespitlere göre birbirlerini tanıyan iki grubun arazi meselesini konuşmak için toplandığı bu sırada silahlı bir kişinin içeridekilere ateş açması sonucu da 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin de yaralandığını belirtelim.
Silahlı saldırganın olay yerinden yaya olarak kaçtığını da paylaşalım. Polis ekipleri sokaktaki ve caddedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleme altına almış durumda. Bu incelemelerin sonunda da o şüpheli şahsın kısa sürede yakalanmasını da ümit ediyoruz.