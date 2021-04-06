Son dakika: İstanbul Kartal’da avukat bürosuna saldırı: 3 ölü, 2 yaralı

SALDIRININ NEDENİ NE?

Polis ekipleri kısa süre içerisinde bölgeye intikal etti ve sokağın giriş çıkışını güvenlik çemberi ile kapattı. Şu ana kadar ilk yapılan tespitlere göre birbirlerini tanıyan iki grubun arazi meselesini konuşmak için toplandığı bu sırada silahlı bir kişinin içeridekilere ateş açması sonucu da 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin de yaralandığını belirtelim.