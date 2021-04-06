06 Nisan 2021, Salı
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Cami inşaatında havan topu mermisi bulundu

'de bir cami için yapılan temel kazısında havan topu mermisi bulundu. Havan topu mermisinin yaklaşık 80 santimetre büyüklüğünde olduğu belirlendi.

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 06.04.2021
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Cami inşaatında havan topu mermisi bulundu

Ümraniye'de bir cami için yapılan temel kazısında havan topu mermisi bulundu.

Alınan bilgiye göre, inşaatına yeni başlanan bir cami için temel kazan işçiler, 3 Nisan Cumartesi günü sürdürdükleri çalışmalar sırasında toprak altına gömülü bir havan topu mermisine rastladı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan çalışmada, havan topu mermisinin yaklaşık 80 santimetre büyüklüğünde olduğu belirlendi.

İnşaat alanından güvenlik önlemleri alınarak çıkartılan merminin detaylı incelemesinin uzmanlar tarafından yapılacağı öğrenildi.

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