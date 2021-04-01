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Son dakika: İstanbul metro durağında trafo yangını! Seferlerde aksama yaşanıyor

Son dakika haberine göre Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattının durağında trafoda yangın çıktı. Yangına itfaiye müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Ancak seferlerde aksama yaşanıyor. Seferlerin, Mecidiyeköy-Yenimahalle ve Tekstilkent-Mahmutbey istasyonları arasında yapılması nedeniyle duraklarda yoğunluk oluştu.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 01.04.2021 Güncelleme Tarihi: 01.04.2021
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Son dakika: İstanbul metro durağında trafo yangını! Seferlerde aksama yaşanıyor

Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattının Yenimahalle durağında trafoda yangın çıktı. Yangına itfaiye müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Ancak seferlerde aksama yaşanıyor. Seferlerin, Mecidiyeköy-Yenimahalle ve Tekstilkent-Mahmutbey istasyonları arasında yapılması nedeniyle duraklarda yoğunluk oluştu.

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