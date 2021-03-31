Lütfen bize bundan sonra gıda, eşya ve elbise yardımı yapmasınlar. Her şey fazlasıyla geldi. Gelecek yardımları layıkıyla dağıtamayacağız ve bu işin altında ezileceğiz korkusuyla, bu vebali çekmemek için bu mesajımı herkesin iyi niyetli almasını istiyorum. Çünkü bizler, bulduğuna kanaat eden insanlarız. Onun için bu yükün altında bizi daha fazla ezmesinler. Burada kalan malzemelerle diğer afet geçiren yerlere yardım edecek duruma geldik. Herkese ulaştık, yardımları herkese ulaştırdık. Her şeyimiz yeterli çok şükür" dedi.

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