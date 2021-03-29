Müge Anlı’da aranıyordu! 17 yaşındaki Umut 9 gün sonra bulundu

Çocuklarının bulunmasıyla derin bir nefes alan anne-baba, "Müge Anlı ve ekibine teşekkür ederiz. Dünyaya yeniden gelmiş gibiyiz. Günler sonra çocuğumuza kavuştuk. Psikolojik sorunları da olsa, evden kaçsa da o bizim çocuğumuz onu her zaman sarıp sarmalamaya hazırız." diyerek sevinçlerini Müge Anlı ekibiyle paylaştı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN