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Adana’da mesire alanlarında yasak olunca teknede mangal yaktılar

’da, kısıtlamaların esnetilmesiyle birlikte güneşli havayı fırsat bilenler, kıyısındaki mesire alanlarına akın etti. Mangal yakmanın yasak olduğu mesire alanının açığındaki bir tekne üzerinde 3 arkadaşın mangal yaktığı anlar, drone ile havadan görüntülendi.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 29.03.2021 Güncelleme Tarihi: 29.03.2021
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Adana’da mesire alanlarında yasak olunca teknede mangal yaktılar

Koronavirüs risk haritasında 'sarı' renkli kategoride yer alan orta riskli kentte yerinde normalleşme kararlarının açıklanmasının ardından gevşetilen kısıtlamalar sonrası vatandaşlar hafta sonunda güzel havayı da fırsat bilip mesire alanlarına akın etti.

Uzun araç kuyruklarının oluştuğu kıyısında vakit geçiren vatandaşlar yoğunluğa neden oldu. Su kenarında boş yer kapmak için birbirleriyle yarışan vatandaşların otomobillerinden yüksek seste müzik açıp oyunlar oynaması dikkat çekti.

Mesire alanlarında mangal yakma yasağı devam ederken, 3 arkadaşın tekneyle Seyhan Baraj Gölü üzerinde mangal yakması görenleri şaşırttı.

Havadan görüntülenen arkadaş grubu kimseye aldırış etmeden etlerini pişirmeye devam etti.

Ailesiyle birlikte güneşli havanın keyfini çıkarmaya geldiğini söyleyen , göl kenarlarının çok kalabalık olduğunu ve herkesin akın ettiğini belirterek, "Genelde kalabalıklardan uzak durmaya çalışıyoruz. Tedbir almayan insanlar yüzünden evde duruyoruz. Herkes kurallara uyarsa çok iyi olur'' dedi.

Arkadaşıyla birlikte kamp sandalyesini alarak göl kenarında tavla oynayan ise insanlardan uzaklaşmak için buraya geldiklerini belirterek, "Yollar çok kalabalık. Trafiğe takılacağız. Halkın biraz dikkatli olması lazım. Artık herkes sıkıldı ve kendisini saldı. İnşallah tekrardan yasaklar gelmez'' diye konuştu.

Güzel havanın keyfini çıkaranlardan ise kalabalık nedeniyle yer bulamakta zorlandığını belirtti. Yılmaz, arkadaşlarıyla birlikte müzik eşliğinde oynadı.

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