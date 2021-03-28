28 Mart 2021, Pazar
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Rize'de kardan kapanan 76 köy yolu açıldı

İl Özel İdaresi, kar nedeniyle kapanan yollarda çalışmaların devam ettiğini açıkladı. Yapılan duyuruda 76 köy yolunun ulaşıma açıldığı da belirtildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.03.2021
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Rize'de kardan kapanan 76 köy yolu açıldı

Rize'de yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 76 köy yolu yeniden ulaşıma açıldı.

Doğu Karadeniz'de dün soğuk ve yağışlı hava etkili oldu. Bölgede soğuk havanın etkisiyle yüksek kesimlerde kar yağışı başladı. Etkili olan kar yağışı nedeniyle Rize'de 76 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi, belediye ve Karayolları ekipleri yürüttükleri çalışma ile kardan kapalı yolları ulaşıma açtı.

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