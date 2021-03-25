Yaşam koçu Nazlı Korkmaz: Değişim her yaşta mümkün

Yaşam koçu Nazlı Korkmaz, geçmişte verdiğimiz yanlış kararların ya da çocuk yaşta bilinçaltımıza yerleşen yanlış bilgilerin olumsuz etkilerini tüm hayatımız boyunca yaşayabileceğimizi söylüyor. Korkmaz, "Küçük yaşta çocuk aklımızla aldığımız birtakım kararları bilinçaltımızda tuttuğumuz için yetişkin olmamıza rağmen bunlardan etkilenip hayatımızda olumsuzluklar yaşayabiliyoruz. Örneğin çocukken hayatımızın bir anında 'Sevilmiyorum, istenmiyorum' diye düşündüysek, yetişkin çağlarımızda da ilişkilerimizde bu duyguya kapılabiliyoruz" diyor.

'İÇİNDEKİ ÇOCUK' EGZERSİZİNİ BİZZAT DENEYİMLEDİM

Neyse ki bu durumun üstesinden gelmek mümkün. Nazlı Korkmaz, zihnimizde çocukluğumuzdaki o ana dönerek düşüncelerimizi değiştirebileceğimizi, bilinçaltımızı olumsuz fikirlerden arındırabileceğimizi belirtiyor: "Bunu 'İçindeki Çocuk' egzersiziyle yapmak mümkün. Bu egzersizin şifa verdiğini bizzat deneyimledim. Ve nasıl muazzam bir his olduğunu deneyimledikten sonra bu benim en sevdiğim egzersiz haline dönüştü."

YAPMAMIZ GEREKEN 'O AN'A GERİ DÖNMEK

Peki 'İçindeki Çocuk' egzersizi nasıl yapılıyor? Nazlı Korkmaz şöyle açıklıyor: "Yapmamız gereken, tüm hayatımızı etkisi altına alan 'o an'ı bulmak, o karar anına geri dönmek. 'İçindeki Çocuk' egzersiziyle içimizdeki o çocuktan hem bilgi alabiliyor hem de onu bilgilendirebiliyoruz. Küçücük haliyle aldığı kararı, ona yepyeni bir bakış açısıyla sunduğumuzda düğüm çözülüyor. Aynı zamanda yanında olduğumuzu hatırlatıp onu rahatlattığımızda, geçmişte aldığımız olumsuz karar her ne ise onu dönüştürmemiz mümkün olabiliyor."