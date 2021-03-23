Uyarıya sinirlenen hasta yakını doktorlara saldırdı: Sizi burada delik deşik ederim

Büyük şaşkınlık yaşadıklarını söyleyen Dr. Halit Muhittin, "Daha önce ufak sinirlenmelerle karşılaşıyorduk. Bizler bunu idare etmeye çalışıyorduk ama bir anda şahıs benim boğazımı sıkacak durama kadar geldi. Hemen fiziki saldırıya geçti, bu bizi çok üzdü. Şahıslardan şikayetçi olduk" diye konuştu.