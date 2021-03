Tatil için Türkiye'ye geldi! Başına gelmeyen kalmadı

İddiaya göre, Japonya'da halı satarak biriktirdiği parayla üç yıl önce ülkesinden tatil için Türkiye'ye gelen 50 yaşındaki Sato Go, burada bir kişiyle tanıştı. Go, uzun süre arkadaşlık kurduğu kişiye elinde bulunan nakit parayı bankaya yatırmak istediğini söyledi. Türk vatandaşı kişi, yaklaşık 100 bin dolar parayı kendi adına açtığı banka hesabına yatırdı. Bir süre sonra Japon kadının yanından ayrılan bu kişi, ortadan kayboldu. Kadın, parasını kaptırdığı kişiye bir türlü ulaşamadı. Paradan umudunu kaybeden kadın, ülkesine dönecek parayı biriktirmek için çalışmaya başladı. Bir kadınla ortak eve çıkan Sato Go, evde olmadığı sırada bavulu çalındı. İçinde giysileri ve bir miktar parası olan bavulu çalınan Japon kadın sokaklarda yaşamaya başladı. Japon kadına, ailevi sorunları nedeniyle de ülkesindeki ailesininden da yardım gelmedi.